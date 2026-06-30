У Франції схвалили оновлений законопроєкт, який обмежує діяльність Shein і Temu

Французький Сенат у понеділок ухвалив оновлену версію законопроєкту, спрямованого на обмеження діяльності великих онлайн-платформ, таких як Shein і Temu.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Проєкт закону був ухвалений після понад двох років дебатів та обговорень між верхньою та нижньою палатами парламенту, під час яких законодавці прагнули розробити текст таким чином, щоб він відповідав законодавству Європейського Союзу.

Згідно із законопроєктом, цього року компанії сектору "ультрашвидкої моди" можуть бути оштрафовані на суму від 0,25 до 6 євро за одиницю продукції, а до 2030 року розмір штрафу зросте до 10 євро за одиницю.

Документ також забороняє рекламу компаній сектору "ультрашвидкої моди" та просування їхніх товарів інфлюенсерами.

"Сьогодні на кону стоїть не просто одяг, а та суспільна модель, яку ми хочемо захистити. Галузь, на яку спрямований цей законопроєкт, – це та, що заповнює наші ринки одноразовою модою, одягом, який носять лише кілька тижнів, а потім викидають", – заявив міністр з питань малого підприємництва Серж Папен у промові перед голосуванням.

Щоб закон набув чинності, його ще має підписати президент Емманюель Макрон.

Компанія Shein зазначила, що деякі положення законопроєкту "здаються суперечливими щодо чинної європейської нормативної бази, що регулює цифрові послуги та електронну комерцію".

Перша редакція французького законопроєкту була ухвалена в березні 2024 року нижньою палатою, тоді як наступна редакція, ухвалена в червні 2025 року Сенатом, мала більш цілеспрямований характер і передбачала заходи, спрямовані проти роздрібних мереж "ультра швидкої моди", що працюють виключно на онлайн-платформах, та виключала європейських гравців ринку, таких як Zara та H&M.

Також нещодавно Європейська комісія оголосила про запровадження митного збору в розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро, аби обмежити потік дешевих товарів із Китаю та підтримати європейських ритейлерів.