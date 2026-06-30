Во Франции одобрили обновленный законопроект, ограничивающий деятельность Shein и Temu

Французский Сенат в понедельник одобрил обновленную версию законопроекта, направленного на ограничение деятельности крупных онлайн-платформ, таких как Shein и Temu.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законопроект был принят после более чем двух лет дебатов и обсуждений между верхней и нижней палатами парламента, в ходе которых законодатели стремились разработать текст таким образом, чтобы он соответствовал законодательству Европейского Союза.

Согласно законопроекту, в этом году компании сектора "ультрабыстрой моды" могут быть оштрафованы на сумму от 0,25 до 6 евро за единицу продукции, а к 2030 году размер штрафа увеличится до 10 евро за единицу.

Документ также запрещает рекламу компаний сектора "ультрабыстрой моды" и продвижение их товаров инфлюенсерами.

"Сегодня на кону стоит не просто одежда, а та общественная модель, которую мы хотим защитить. Отрасль, на которую направлен этот законопроект, – это та, которая наводняет наши рынки одноразовой модой, одеждой, которую носят всего несколько недель, а затем выбрасывают", – заявил министр по вопросам малого предпринимательства Серж Папен в речи перед голосованием.

Чтобы закон вступил в силу, его ещё должен подписать президент Эмманюэль Макрон.

Компания Shein отметила, что некоторые положения законопроекта "кажутся противоречащими действующей европейской нормативной базе, регулирующей цифровые услуги и электронную коммерцию".

Первая редакция французского законопроекта была принята в марте 2024 года нижней палатой, тогда как следующая редакция, принятая в июне 2025 года Сенатом, носила более целенаправленный характер и предусматривала меры, направленные против розничных сетей "ультра-быстрой моды", работающих исключительно на онлайн-платформах, и исключала европейских игроков рынка, таких как Zara и H&M.

Также недавно Европейская комиссия объявила о введении таможенного сбора в размере 3 евро на небольшие посылки стоимостью до 150 евро, чтобы ограничить поток дешёвых товаров из Китая и поддержать европейских ритейлеров.