Євросоюз введе митний збір на недорогі посилки, щоб стримати дешевий імпорт із Китаю

Європейська комісія оголосила про запровадження митного збору в розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро, аби обмежити потік дешевих товарів із Китаю та підтримати європейських ритейлерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

Новий збір почне діяти із середи та фактично скасує правило, яке дозволяло споживачам безмитно замовляти товари вартістю до 150 євро.

У Єврокомісії заявляють, що скасування пільгового режиму має уповільнити стрімке зростання імпорту дешевих товарів, передусім із Китаю. За даними відомства, кількість дрібних посилок, що надходять до ЄС, зросла більш ніж у чотири рази: з 1,3 млрд у 2022 році до 5,9 млрд у 2025-му.

Близько 90% таких відправлень надходять саме з Китаю. Значну частку цього потоку забезпечують онлайн-платформи Shein та Temu, які посилили конкуренцію для європейських магазинів, встановивши низькі ціни.

Як зазначив високопосадовець Єврокомісії, розвиток онлайн-торгівлі сприяв скороченню традиційного ритейлу та "спустошенню" центральних торгових вулиць у європейських містах, що негативно впливає на локальну зайнятість і суспільне життя.

Водночас громадські організації, що захищають права споживачів, ще торік попереджали про "лавину дешевих імпортних товарів" із третіх країн. За їхніми словами, масове зростання продажів через платформи на кшталт Shein і Temu створює серйозний тиск на європейський бізнес та змушує місцеві компанії закриватися.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Молдові почнуть стягувати 20% ПДВ з покупок до 150 євро на міжнародних онлайн-платформах.

В Україні введення ПДВ на недорогі посилки є умовою для отримання фінансування від ЄС на суму 90 млрд євро.

26 травня Верховна Рада не змогла схвалити скасування звільнення від ПДВ для імпортованих посилок низької вартості (до 150 євро).