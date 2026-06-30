ЄС виплатив Україні перший "оборонний" транш на 3,9 млрд євро з пакета на 90 млрд

Європейська комісія у вівторок, 30 червня, виплатила Україні частину першого траншу оборонної частини з кредиту ЄС на 90 млрд євро, сума виплати склала 3,9 млрд євро з запланованих 6 млрд; кошти будуть витрачені на закупівлю дронів українського виробництва.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

У вівторок, 30 червня, Україна отримала першу частину першого траншу на суму 3,9 млрд євро з 6 млрд у рамках позики ЄС на 90 млрд євро, який стосується підтримки української армії та повністю піде на закупівлю дронів.

"Європейська комісія розпочинає сьогодні виплату 3,9 млрд євро як перший платіж у межах першого траншу обсягом близько 6 млрд євро, призначеного для закупівлі безпілотників – ключового потенціалу, що дозволяє Україні протистояти агресивній війні Росії", – йдеться в заяві Єврокомісії.

Як повідомили "ЄвроПравді" джерела у ЄС, затримка з виплатою сталася, оскільки Єврокомісія досі перевіряє контракти на постачання дронів, надані на підтримку цього запиту.

"Ці перевірки гарантують, що фінансова допомога використовується для закупівель, узгоджених з Комісією та державами-членами", – повідомили в Єврокомісії.

Уточнюється, що "подальші платежі будуть здійснені найближчими днями до повного покриття першого траншу на безпілотники, відповідно до платіжних запитів України".

"Сьогодні ми виділяємо перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро на передові технології безпілотників для посилення оборони України. І далі буде ще. Ці інвестиції допоможуть Україні захистити своїх громадян, відстояти свій суверенітет і зміцнити безпеку Європи. Європа твердо стоїть з Україною стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та тривалого миру", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, позика на підтримку України обсягом 90 мільярдів євро передбачає 30 мільярдів євро на бюджетну допомогу та 60 мільярдів євро на оборонну підтримку протягом 2026 та 2027 років.

У 2026 році 28,3 млрд євро з 60-мільярдного оборонного пакета будуть виплачені для підтримки оборонно-промислового потенціалу України.

Майбутні виплати й надалі покриватимуть закупівлю безпілотників, а також поширюватимуться на боєприпаси, ракети та системи протиповітряної оборони.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 червня Україна вже отримала перший транш бюджетної частини з 90 млрд кредиту ЄС у розмірі 3,2 млрд євро.

Перший графік військової продукції, яка буде закуповуватися у 2026 році становитиме близько 6 млрд євро та буде витрачений на безпілотники, що вироблятимуть в Україні.

"Європейська правда" раніше повідомила, що саме хочуть купити для армії України у 2026 році з 90 млрд євро від ЄС.