Фон дер Ляєн підтвердила, що Україна отримає від ЄС 6 млрд євро на дрони у 2 кварталі 2026

Перший оборонний пакет для України з кредиту на суму 90 млрд євро буде виплачений у поточному кварталі, становитиме близько 6 млрд євро і буде стосуватися українських дронів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту 29 квітня.

Президентка Єврокомісії підтвердила наміри ЄС виплатити Україні перший 6-мільярдний транш з кредиту 90 млрд євро у 2 кварталі 2026 року.

"Навесні ми сказали, що надамо кредит на 90 мільярдів для України, так чи інакше. Тепер ми виконали цю обіцянку. Ми виплатимо перший транш у розмірі 45 мільярдів євро за 2026 рік, ще цього кварталу", – заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що одна третина від 90 млрд євро кредиту від ЄС піде на бюджетні потреби України, а дві третини – на оборону України.

"Перший оборонний пакет буде стосуватися дронів з України для України, вартістю близько 6 мільярдів євро", – підтвердила президентка Єврокомісії.

Посадовиця запевнила, що Євросоюз "продовжуватиме підтримку хороброго українського народу та його збройних сил".

"У той час як Росія посилює свою агресію, Європа посилює нашу підтримку України", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

"Європейська правда" вже повідомляла з посиланням на власні джерела в Брюсселі, що перший "військовий" транш 90 млрд кредиту ЄС для України становитиме 6 млрд євро, призначений на дрони українського виробництва, і буде виплачений щонайпізніше у червні.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що перший "військовий" транш із 90 млрд Україна буде націлюватися "на внутрішнє виробництво захисту України".

Тим часом, стало відомо, що ЄС може посилити вимоги для надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

Детальніше читайте: "Дружба", зброя та реформи. На яких умовах ЄС дасть Україні 90 млрд євро та куди підуть гроші