"ЄвроПравда" дізналася, що хочуть купити для армії України у 2026 році з 90 млрд від ЄС

Біля 30 млрд євро, призначених на підтримку українського війська у 2026 році у рамках кредиту від ЄС на загальну суму 90 млрд євро, витратять на дрони (двома великими траншами), боєприпаси, ракети, у тому числі далекобійні, а також системи протиповітряної оборони.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили два обізнані високопосадовці ЄС на умовах анонімності через вразливість тематики розмови.

Загалом, нагадаємо, кредит ЄС передбачає витратити 60 млрд євро з 90 на підтримку української армії, причому ця сума буде поділена порівну на два роки – по 30 млрд на 2026 та 2027 роки.

Перший графік продукції, яка буде закуповуватися у 2026 році, як вже повідомлялося, становитиме біля 6 млрд євро (якщо точніше, сума складатиме 5,9 млрд) та буде витрачений на безпілотники, що вироблятимуться в Україні.

За даними джерел "ЄвроПравди", у рамках першого траншу (першого графіка продукції) буде закуплено 2,8 мільйона дронів – тобто, середня вартість дрона становитиме біля 2 тис. євро.

Другий графік продукції, як очікується, також стосуватиметься безпілотників – на них виділять ще біля 6 млрд євро. Цей транш також буде стосуватися закупівлі дронів з можливістю ударів на велику глибину.

Окрім цього, у рамках коштів з кредиту від ЄС планується закупівля боєприпасів.

Ще два графіки продукції будуть присвячені закупівлям ракет, ракет великої дальності удару, а також систем протиповітряної оборони.

У Єврокомісії очікують, що Україна подасть чотири графіки продукції на затвердження вже в травні 2026 року. Після цього вони будуть обговорені на експертному рівні та затверджені європейською стороною.

Необхідність подати графіки продукції якомога раніше повʼязана з бажанням обох сторін якнайшвидше перейти до укладення контрактів, щоб необхідна зброя, обладнання та боєприпаси надійшли в Україну якомога швидше.

Наразі проблемним моментом у плануванні співрозмовники "Європейської правди" назвали бажання України робити закупівлі переважно або в українських виробників, або за межами ЄС, у той час як Євросоюз розраховує, що контракти отримуватимуть українські та європейські виробники за невеликими винятками.

Як повідомляла "Європейська правда", 12 травня голови оборонних відомств Євросоюзу проведуть робочий ланч, присвячений військовій підтримці України.

5 травня Єврокомісія оголосила конкурс на подачу заяв від компаній, які хочуть стати співзасновниками Альянсу дронів ЄС-Україна.

Нагадаємо, у 2025 році Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню карту" ЄС, у якій Україну визначили ключовою складовою оборонної готовності ЄС.