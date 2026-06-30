ЕС выплатил Украине первый "оборонный" транш из 90 млрд кредита на 3,9 млрд евро
Европейская комиссия во вторник, 30 июня, выплатила Украине часть первого транша оборонной части из кредита ЕС на 90 млрд евро, сумма выплаты составила 3,9 млрд евро из запланированных 6 млрд; средства будут потрачены на закупку дронов украинского производства.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Во вторник, 30 июня, Украина получила первую часть первого транша на сумму 3,9 млрд евро из 6 млрд в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро, который касается поддержки украинской армии и полностью пойдет на закупку дронов.
"Европейская комиссия начинает сегодня выплату 3,9 млрд евро как первый платеж в рамках первого транша объемом около 6 млрд евро, предназначенного для закупки беспилотников – ключевого потенциала, позволяющего Украине противостоять агрессивной войне России", – говорится в заявлении Еврокомиссии.
Как сообщили "ЕвроПравде" источники в ЕС, задержка с выплатой произошла, поскольку Еврокомиссия до сих пор проверяет контракты на поставку дронов, предоставленные в поддержку этого запроса.
"Эти проверки гарантируют, что финансовая помощь используется для закупок, согласованных с Комиссией и государствами-членами", – сообщили в Еврокомиссии.
Уточняется, что "дальнейшие платежи будут осуществлены в ближайшие дни до полного покрытия первого транша на беспилотники, в соответствии с платежными запросами Украины".
"Сегодня мы выделяем первый транш в размере 3,9 млрд евро на передовые технологии беспилотников для усиления обороны Украины. И дальше будет еще. Эти инвестиции помогут Украине защитить своих граждан, отстоять свой суверенитет и укрепить безопасность Европы. Европа твердо стоит вместе с Украиной столько, сколько нужно для достижения справедливого и прочного мира", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, заем на поддержку Украины объемом 90 млрд евро предусматривает 30 млрд евро на бюджетную помощь и 60 млрд евро на оборонную поддержку в течение 2026 и 2027 годов.
В 2026 году 28,3 млрд евро из 60-миллиардного оборонного пакета будут выплачены для поддержки оборонно-промышленного потенциала Украины.
Будущие выплаты и в дальнейшем будут покрывать закупку беспилотников, а также распространяться на боеприпасы, ракеты и системы противовоздушной обороны.
Как сообщала "Европейская правда", 25 июня Украина уже получила первый транш бюджетной части из 90 млрд кредита ЕС в размере 3,2 млрд евро.
Первый график военной продукции, которая будет закупаться в 2026 году составит около 6 млрд евро и будет потрачен на беспилотники, которые будут производить в Украине.
"Европейская правда" раньше сообщила, что именно хотят купить для армии Украины в 2026 году с 90 млрд евро от ЕС.