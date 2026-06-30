Експрем'єр Польщі здав орден від України у музей жертв Волинської трагедії

Експрем'єр Польщі Матеуш Моравецький передав український орден Ярослава Мудрого до Музею пам’яті жертв Волинської трагедії в Холмі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Заява Матеуша Моравецького щодо повернення української нагороди пролунала на вівторковій пресконференції. Депутат опозиційної партії "Право і справедливість" визнав на ній, що після присвоєння одній з українських військових частин імені "героїв УПА" відносини між країнами опинилися в такому стані, в якому вони давно не були.

Моравецький повідомив, що в знак протесту повертає український орден Ярослава Мудрого, який отримав на початку повномасштабної війни в Україні, на яку напала Росія. Однак він не повертає його сусідам, а передає до Музею пам’яті жертв Волинської трагедії в Холмі.

"Щоб кожен, хто відвідуватиме цей музей – як польські, так і іноземні гості – мав додатковий привід замислитися над тим, чим була ця надзвичайно жорстока, макабрична Волинська різанина", – пояснив він.

"Нехай ця нагорода стане там символом пам’яті про десятки тисяч невинних поляків, жорстоко вбитих під час Волинської різанини. Оскільки корумпована українська еліта не здатна цього зробити, я зроблю це за них", – прокоментував колишній прем’єр-міністр.

Він також закликав, зокрема, відновити розгляд і ухвалити законопроєкт, який запроваджує покарання за пропаганду символів, пов’язаних із "бандерівством".

"Я вимагаю внесення відповідних змін до законодавства, які заборонять фінансування будь-яких організацій, що будь-яким чином героїзують, прославляють, схвалюють, підтримують чи виправдовують українських націоналістів, які вбивали поляків. Я також вимагаю заборонити виділення будь-яких коштів фондам та неурядовим організаціям, які можуть навіть підозрюватися в тому, що допускають такі ганебні вчинки, як згода на героїзацію українських злочинців", – перерахував політик партії "Право і справедливість".

Моравецький також закликав урядову коаліцію адекватно відреагувати на напружені відносини з Україною. "Припиніть вдавати, що проблеми немає. Жоден польський патріот не може змиритися з тим, що ви сьогодні робите. З тим, що ви накриваєте плащем забуття цей жорстокий Волинський злочин", – зауважив він.

Євродепутат від партії "Право і Справедливість" Міхал Дворчик, який супроводжував колишнього прем’єр-міністра на пресконференції, повідомив, що він також передає нагороду, отриману від українського президента Володимира Зеленського, до Музею пам’яті жертв Волинської трагедії в Холмі.

"Ми віримо, що співпраця між поляками та українцями можлива. Ми вважаємо, що вона має відбуватися, але повинна ґрунтуватися на правді. Примирення можливе лише тоді, коли ми стоїмо на стороні правди", – переконував Дворчик.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Писали, що заступник голови Сенату Польщі Міхал Камінський вирішив повернути Україні дві державні нагороди через рішення Володимира Зеленського, решти українських президентів та інших посадовців повернути польські нагороди.

Лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні вручений йому орден князя Ярослава Мудрого II ступеня на тлі нещодавнього загострення відносин між державами.