Бывший премьер-министр Польши передал украинский орден в музей жертв Волынской трагедии

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал украинский орден Ярослава Мудрого в Музей памяти жертв Волынской трагедии в Холме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Заявление Матеуша Моравецкого о возвращении украинской награды прозвучало на пресс-конференции во вторник. Депутат оппозиционной партии "Право и справедливость" признал на ней, что после присвоения одной из украинских воинских частей имени "героев УПА" отношения между странами оказались в таком состоянии, в котором они давно не были.

Моравецкий сообщил, что в знак протеста возвращает украинский орден Ярослава Мудрого, который получил в начале полномасштабной войны в Украине, на которую напала Россия. Однако он не возвращает его соседям, а передает в Музей памяти жертв Волынской трагедии в Холме.

"Чтобы каждый, кто будет посещать этот музей – как польские, так и иностранные гости – имел дополнительный повод задуматься над тем, чем была эта чрезвычайно жестокая, макабрическая Волынская резня", – пояснил он.

"Пусть эта награда станет там символом памяти о десятках тысяч невинных поляков, жестоко убитых во время Волынской резни. Поскольку коррумпированная украинская элита не способна этого сделать, я сделаю это за них", – прокомментировал бывший премьер-министр.

Он также призвал, в частности, возобновить рассмотрение и принять законопроект, вводящий наказание за пропаганду символов, связанных с "бандеровщиной".

"Я требую внесения соответствующих изменений в законодательство, которые запретят финансирование любых организаций, каким-либо образом героизирующих, прославляющих, одобряющих, поддерживающих или оправдывающих украинских националистов, убивавших поляков. Я также требую запретить выделение каких-либо средств фондам и неправительственным организациям, которые могут даже подозреваться в том, что допускают такие позорные поступки, как согласие на героизацию украинских преступников", – перечислил политик партии "Право и справедливость".

Моравецкий также призвал коалицию адекватно отреагировать на напряженные отношения с Украиной. "Перестаньте делать вид, что проблемы нет. Ни один польский патриот не может смириться с тем, что вы сегодня делаете. С тем, что вы накрываете плащом забвения это жестокое Волынское преступление", – отметил он.

Евродепутат от партии "Право и справедливость" Михал Дворчик, сопровождавший бывшего премьер-министра на пресс-конференции, сообщил, что он также передает награду, полученную от украинского президента Владимира Зеленского, в Музей памяти жертв Волынской трагедии в Холме.

"Мы верим, что сотрудничество между поляками и украинцами возможно. Мы считаем, что оно должно происходить, но должно основываться на правде. Примирение возможно только тогда, когда мы стоим на стороне правды", – убеждал Дворчик.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Сообщалось, что заместитель председателя Сената Польши Михал Каминский решил вернуть Украине две государственные награды из-за решения Владимира Зеленского, а остальные украинские президенты и другие чиновники вернули польские награды.

Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что вернет Украине врученный ему орден князя Ярослава Мудрого II степени на фоне недавнего обострения отношений между государствами.