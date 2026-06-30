У Чехії хочуть позбавити Зеленського ордена Білого лева

Коаліційна партія Чехії "Свобода та пряма демократія" (SPD) хоче, щоб президент України Володимир Зеленський був позбавлений найвищої чеської державної нагороди – ордена Білого лева.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Ceske Noviny.

Представник парламентської фракції SPD, Їндржих Райхль, заявив у вівторок журналістам, що це має відбутися за прикладом Польщі, де президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого орла у відповідь на те, що той назвав підрозділ ССО іменем героїв УПА.

Райхль заявив, що SPD має намір порушити це питання на засіданні коаліційної ради. На думку SPD, Палата депутатів повинна запропонувати чеському президенту позбавити Зеленського нагороди. "Ми не можемо мовчати, коли нашу найвищу державну нагороду має людина, яка називає військові підрозділи іменами нацистських монстрів", – сказав Райхль.

Зеленський отримав орден Білого лева в жовтні 2022 року від тодішнього президента Чехії Мілоша Земана. Тоді Земан назвав головною причиною нагородження "його хоробрість і мужність у відмові від американської пропозиції надати притулок та у вирішенні залишитися в тодішньому охопленому війною Києві" після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Закон передбачає можливість позбавлення нагород у разі судового рішення. Покарання у вигляді позбавлення нагород або почесних звань може бути застосоване у разі засудження до безумовного позбавлення волі строком не менше двох років за умисний злочин, вчинений з особливо ганебних мотивів.

Пропозицію SPD піддала критиці частина опозиційних політиків. Депутат від KDU-ČSL Бенджамін Чінчіла сподівається, що представники партії "Автомобілістів" та руху ANO матимуть достатньо здорового глузду, щоб не підтримати цю пропозицію.

"Зняття прапорів і відбирання нагород, і все це супроводжується ненависницькою, узагальнювальною риторикою. Ось у двох словах вся та горезвісна політика SPD – вони змогли це зробити, коли (прем’єр-міністр) Андрей Бабіш витягнув їх до влади після років перебування у цілком заслуженому політичному підвалі", – заявив Віт Ракушан, голова партії STAN, у мережі X.

"SPD хоче позбавити Володимира Зеленського ордена Білого лева. Я б скоріше замислився над тим, чи не слід обмежити самозакоханість деяких її представників. Їм це, очевидно, й так не потрібно, коли вони отримують вказівки прямо з Москви, а потім просто слухняно їх виконують", – написав Марек Женішек, заступник голови партії TOP 09.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Писали, що заступник голови Сенату Польщі Міхал Камінський вирішив повернути Україні дві державні нагороди через рішення Володимира Зеленського, решти українських президентів та інших посадовців повернути польські нагороди.

Лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні вручений йому орден князя Ярослава Мудрого II ступеня на тлі нещодавнього загострення відносин між державами.