В Чехии хотят лишить Зеленского ордена Белого льва

Коалиционная партия Чехии "Свобода и прямая демократия" (SPD) хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский был лишен высшей чешской государственной награды – ордена Белого льва.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Ceske Noviny.

Представитель парламентской фракции SPD, Индржих Райхль, заявил во вторник журналистам, что это должно произойти по примеру Польши, где президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла в ответ на то, что тот назвал подразделение ССО именем героев УПА.

Райхль заявил, что SPD намерена поднять этот вопрос на заседании коалиционного совета. По мнению партии, Палата депутатов должна предложить чешскому президенту лишить Зеленского награды. "Мы не можем молчать, когда нашу высшую государственную награду имеет человек, который называет военные подразделения именами нацистских монстров", – сказал Райхль.

Зеленский получил орден Белого льва в октябре 2022 года от тогдашнего президента Чехии Милоша Земана. Тогда Земан назвал главной причиной награждения "его храбрость и мужество в отказе от американского предложения предоставить убежище и в решении остаться в тогдашнем охваченном войной Киеве" после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Закон предусматривает возможность лишения наград в случае вынесения судебного решения. Наказание в виде лишения наград или почетных званий может быть применено в случае осуждения к безусловному лишению свободы на срок не менее двух лет за умышленное преступление, совершенное по особо позорным мотивам.

Предложение SPD подвергла критике часть оппозиционных политиков. Депутат от KDU-ČSL Бенджамин Чинчила надеется, что у представителей партии "Автомобилисты" и движения ANO хватит здравого смысла, чтобы не поддержать это предложение.

"Снятие флагов и отбирание наград, и все это сопровождается ненавистнической, обобщающей риторикой. Вот в двух словах вся та пресловутая политика SPD – они смогли это сделать, когда (премьер-министр) Андрей Бабиш вытащил их во власть после многих лет пребывания во вполне заслуженном политическом подвале", – заявил Вит Ракушан, глава партии STAN, в сети X.

"SPD хочет лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва. Я бы скорее задумался над тем, не следует ли ограничить самовлюбленность некоторых ее представителей. Им это, очевидно, и так не нужно, когда они получают указания прямо из Москвы, а потом просто послушно их выполняют", – написал Марек Женишек, заместитель председателя партии TOP 09.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Писали, что заместитель председателя Сената Польши Михал Каминьский решил вернуть Украине две государственные награды из-за решения Владимира Зеленского, остальных украинских президентов и других должностных лиц вернуть польские награды.

Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что вернет Украине врученный ему орден князя Ярослава Мудрого II степени на фоне недавнего обострения отношений между государствами.