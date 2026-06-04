У Латвії впевнені, що Росія може атакувати країни Балтії до 2028 року

Командувач Збройних сил Латвії генерал Каспарс Пуданс вважає, що Росія може скористатися "вікном можливостей" та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року.

Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

На думку генерала, Росія прагне скористатися перевагою над країнами НАТО у безпілотниках та здійснити напад на одну з балтійських країн до кінця 2028 року.

Пуданс зазначив, що перевага Москви полягає не в кращих технологіях, а в її здатності виробляти дрони у великих масштабах та швидко адаптувати їх до умов воєнного часу.

"Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси, мати велику кількість у великих масштабах", – пояснив він.

Латвійський генерал попередив, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армій не набудуть чинності приблизно до 2029 року.

"Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року", – сказав Пуданс.

Очільник латвійської армії наголосив, що Росії наразі бракує сил для масштабного вторгнення під час продовження бойових дій в Україні, але сказав, що Москва може швидко створити більшу загрозу, якщо війна там закінчиться.

"Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері", – сказав він.

Інші посадовці в регіоні почали турбуватися щодо можливості того, що Росія може завдати удару раніше, ніж передбачалося, і перевірити міцність держав Балтії або інших країн НАТО, що знаходяться на передовій.

"Якщо ви – Путін, то може бути кілька причин спробувати щось зробити раніше. По-перше, Трамп залишиться на посаді лише ще два роки, і невідомо, чи буде його наступник настільки ж конструктивним. Друга – це те, що всі європейські країни нарощують видатки на оборону, тож може бути доцільно діяти до того", – сказав високопоставлений представник оборонного відомства однієї з країн східного флангу.

Нещодавно прем’єрка Данії Метте Фредеріксен висловила впевненість в тому, що Росія готується до нової хвилі агресії проти європейських країн.

Як повідомлялось, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО – або й навіть раніше.

Розвідка Естонії переконана, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили.