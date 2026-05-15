Командувач ЗС Німеччини: Росія може атакувати НАТО у 2029 році

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО, це може статися навіть раніше.

Про це він сказав у спільному з британським колегою Річардом Найтоном інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, передає "Європейська правда".

Він відповідав на питання про реальність загрози, коли Путін зможе атакувати НАТО.

"Різні показники – озброєння, збільшення чисельності особового складу, економічні та політичні зміни – вказують на одну дату: 2029 рік. Чи може це статися раніше? Так", – зазначив Броєр.

"Саме тому нам потрібні, по-перше, готовність до негайного вступу в бій; по-друге, посилення боєздатності до 2029 року; і, по-третє, технологічна перевага до 2035 року та в подальшому. Нова військова стратегія та профіль боєздатності визначають шлях уперед", – додав командувач.

За словами британського командувача, точну дату передбачити важко.

"Але тенденція очевидна: загроза посилюється. Росія веде бойові дії в Україні, робить висновки з цього досвіду та розробляє нові технології. А Путін продемонстрував свою готовність нападати на суверенні держави. Чим ближче до російського кордону, тим сильніше це відчувається", – зазначив Найтон.

Розвідка Естонії переконана, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили.

Керівник Командування підтримки Збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років.

Водночас у НАТО планують протягом наступних двох років здійснити масштабне переозброєння на кордоні з Росією і Білоруссю, накопичити там значно більше зброї та створити безлюдну роботизовану зону.