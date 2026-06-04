В Латвии уверены, что Россия может атаковать страны Балтии до 2028 года

Командующий Вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс считает, что Россия может воспользоваться "окном возможностей" и осуществить вторжение в страны Балтии до 2028 года.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

По мнению генерала, Россия стремится воспользоваться преимуществом над странами НАТО в беспилотниках и осуществить нападение на одну из балтийских стран до конца 2028 года.

Пуданс отметил, что преимущество Москвы заключается не в лучших технологиях, а в ее способности производить дроны в больших масштабах и быстро адаптировать их к условиям военного времени.

"Их преимущество заключается в масштабируемости дронов. Они способны быстро пополнять запасы, иметь большое количество в больших масштабах", – пояснил он.

Латвийский генерал предупредил, что Россия может воспользоваться медленными темпами перевооружения Европы, поскольку большинство программ модернизации армий не вступят в силу примерно до 2029 года.

"Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и сделаем, то мы должны сделать это до конца 2028 года", – сказал Пуданс.

Глава латвийской армии подчеркнул, что России пока не хватает сил для масштабного вторжения во время продолжения боевых действий в Украине, но сказал, что Москва может быстро создать большую угрозу, если война там закончится.

"Мы живем с предположением, что агрессия в какой-то форме может произойти уже сегодня вечером", – сказал он.

Другие должностные лица в регионе начали беспокоиться о возможности того, что Россия может нанести удар раньше, чем предполагалось, и проверить прочность государств Балтии или других стран НАТО, находящихся на передовой.

"Если вы – Путин, то может быть несколько причин попытаться что-то сделать раньше. Во-первых, Трамп останется на посту лишь еще два года, и неизвестно, будет ли его преемник столь же конструктивным. Вторая – это то, что все европейские страны наращивают расходы на оборону, поэтому может быть целесообразно действовать до того", – сказал высокопоставленный представитель оборонного ведомства одной из стран восточного фланга.

Недавно премьер Дании Метте Фредериксен выразила уверенность в том, что Россия готовится к новой волне агрессии против европейских стран.

Как сообщалось, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что в 2029 году Россия будет в состоянии совершить нападение на НАТО – или даже раньше.

Разведка Эстонии убеждена, что Россия не намерена начинать военное нападение на любое государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы.