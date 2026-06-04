У Румунії тисячі фінансових працівників страйкують проти закону про зарплати

У Румунії тисячі працівників податкової служби та окружних адміністрацій державних фінансів оголосили страйк через закон про оплату праці.

Про це повідомляє Digi24, передає "Європейська правда".

Тисячі працівників податкової служби по всій країні припинили роботу вранці четверга, незадоволені законом про єдину оплату праці, який, за словами протестувальників, зменшить їхні премії на суму до 4 тисяч леїв (близько 760 євро).

Офіси окружних адміністрацій державних фінансів по всій країні закриті, а на вікнах розвішані плакати з написами "Бунт за гідність!" та "День без фінансів".

Протести також охопили територіальні пенсійні фонди та деякі суди.

Працівники фінансового сектора вимагають запровадження нової шкали оплати праці. Повідомляється, що лідери профспілок вирушили до Міністерства праці для переговорів щодо закону.

Напередодні у столиці Румунії Бухаресті тисячі працівників сфери охорони здоров’я також вийшли на протест проти проєкту закону про формування заробітних плат.

У Португалії 3 червня загальний страйк паралізував роботу транспорту і шкіл.

У Бельгії 2 червня страйк авіадиспетчерів спричинив скасування рейсів у двох аеропортах.