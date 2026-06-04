У Румунії погрожують "найбільшим в історії" страйком працівників швидкої допомоги

У Румунії до страйку медиків приєднаються працівники швидкої допомоги, у профспілці погрожують, що це може стати найбільшим протестом в історії.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Національна профспілка працівників екстреної медичної допомоги FNSAR заявила, що їхні члени планують приєднатися до протестів медиків проти нового закону про заробітні плати і це може стати "найбільшим протестом в історії".

За їхніми словами, у поточній версії проєкт закону призведе до значного зменшення їхньої фактичної заробітної плати та скасовує бонуси за роботу у святкові дні, небезпечні умови роботи тощо.

"Остаточне рішення про дату протесту і відповідну логістику буде ухвалено після завершення консультацій із представниками Національного фонду здоров’я та Міністерства охорони здоров’я", – додали у профспілці.

Перед цим у середу 3 травня на протест проти законопроєкту вийшли понад 10 тисяч медиків та працівників сфери догляду з Бухареста та регіонів.

Проти закону про зарплати страйкують і тисячі працівників податкових служб, окружних адміністрацій державних фінансів та подібних органів.