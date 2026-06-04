В Румынии угрожают "крупнейшей в истории" забастовкой работников скорой помощи

В Румынии к забастовке медиков присоединятся работники скорой помощи, в профсоюзе угрожают, что это может стать крупнейшим протестом в истории.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Национальный профсоюз работников экстренной медицинской помощи FNSAR заявил, что их члены планируют присоединиться к протестам медиков против нового закона о заработных платах, и это может стать "крупнейшим протестом в истории".

По их словам, в текущей версии проект закона приведет к значительному уменьшению их фактической заработной платы и отменяет бонусы за работу в праздничные дни, опасные условия работы и тому подобное.

"Окончательное решение о дате протеста и соответствующей логистике будет принято после завершения консультаций с представителями Национального фонда здоровья и Министерства здравоохранения", – добавили в профсоюзе.

Перед этим в среду 3 мая на протест против законопроекта вышли более 10 тысяч медиков и работников сферы ухода из Бухареста и регионов.

Против закона о зарплатах бастуют и тысячи работников налоговых служб, окружных администраций государственных финансов и подобных органов.