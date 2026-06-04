У Литві ратифікували Конвенцію про створення компенсаційної комісії для України

Сейм Литви ратифікував Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в литовському Сеймі.

Документ одностайно схвалили 98 депутатів.

Голова Комітету з питань закордонних справ Ремігіюс Мотузас зазначив, що це важливе і своєчасне рішення, яке зміцнює принципи міжнародного права та ціннісну позицію Литви.

"Комісія, яку планується створити, стане суттєвою частиною міжнародного механізму компенсації. Вона перейме функції вже діючого Реєстру збитків і почне розглядати заяви щодо збитків, завданих російською агресією в Україні. Це дуже конкретний інструмент, за допомогою якого міжнародна спільнота прагне не лиш засудити агресію, а й забезпечити, щоб відповідальність не залишилася декларативною. Ратифікуючи цю конвенцію, ми також підтверджуємо солідарність з Україною. (...) Ми долучаємося до міжнародної системи, яка прагне, щоб ці злочини не залишилися без наслідків", – наголосив Мотузас.

Конвенція визначає повноваження та функції Міжнародної компенсаційної комісії для України, її правосуб’єктність, організаційну структуру, порядок розгляду заяв, передачу Реєстру збитків до Комісії та інші питання.

Конвенція набере чинності після її ратифікації 25 зацікавленими сторонами.

16 грудня 2025 року в Гаазі цю конвенцію від Литви підписав міністр закордонних справ Кястутіс Будріс.

Нагадаємо, на початку травня парламент Ірландії ратифікував Конвенцію про створення компенсаційної комісії для України.

Окрім України, конвенцію також ратифікували Естонія, Латвія та Ісландія.