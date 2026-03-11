Естонія ратифікувала конвенцію про комісію щодо репарацій для України

У середу, 11 березня, Рійгікогу (парламент Естонії) схвалив закон, що ратифікує конвенцію про заснування міжнародної комісії з розгляду позовів про відшкодування збитків Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За ратифікацію проголосували 68 депутатів Рійгікогу, голосів проти і тих, хто утримався, не було.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни, створення комісії є важливим кроком на шляху до притягнення Росії до відповідальності.

"Росія своєю агресією щодня порушує міжнародні норми, – наголосив Тсахкна. – Жертвами військової машини стали український народ, міста, інфраструктура, а також природа і навколишнє середовище. Комісія з відшкодування збитків разом з уже чинним Реєстром збитків допоможе гарантувати, що безкарність не вкорениться і всі скоєні злочини будуть справедливо компенсовані".

Міністр додав, що наступний і водночас найскладніший крок – знайти практичні та міжнародно працюючі рішення, за допомогою яких призначені комісією компенсації будуть реально виплачені.

"Україна має отримати справедливу компенсацію за всю завдану шкоду – як для відновлення людей та економіки, так і природного середовища. Тому вкрай важливо, щоб конвенція знайшла якомога ширшу міжнародну підтримку і щоб країни-союзники спільно вкладалися у створення механізмів, – сказав Тсахкна. – Створення компенсаційного механізму стосується не тільки України, а й надійності всього світу, що підтримує міжнародний правопорядок".

Нагадаємо, у лютому Реєстр збитків почав прийом заяв щодо вимушеного переміщення за межі України внаслідок агресії Росії.

У 2023 році під егідою Ради Європи було створено міжнародний Реєстр збитків для України. Він є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму для України.

У грудні підписали конвенцію, що започатковує Компенсаційну комісію з призначення репарацій українцям за втрати і збитки, завдані російською агресією.

"ЄвроПравда" також опублікувала покрокову інструкцію, як подати заяву до Реєстру збитків від російської агресії.