Парламент Ірландії ратифікував Конвенцію про створення компенсаційної комісії для України

Нижня палата парламенту Ірландії Дойл Ерен у середу ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив ірландський міністр в європейських справах Томас Бірн у мережі X.

Міністр привітав ратифікацію Конвенції парламентом Ірландії.

"Росія повинна понести відповідальність за серйозну шкоду, заподіяну нею Україні", – наголосив Бірн.

Таким чином Ірландія стала 5-ю країною, яка ратифікувала документ про створення комісії щодо репарацій для України.

30 квітня Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії у межах інституційної системи Ради Європи ратифікувала Верховна Рада України.

Окрім України, Конвенцію також ратифікували Естонія, Латвія та Ісландія.

Нагадаємо, Конвенція є другим компонентом міжнародного компенсаційного механізму, поряд із Реєстром збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та майбутнім компенсаційним фондом. Документ було відкрито до підписання 16 грудня 2025 року під час дипломатичної конференції високого рівня в Гаазі. Тоді її підписали 35 держав та Європейський Союз – рекордна кількість.

