В Литве ратифицировали Конвенцию о создании компенсационной комиссии для Украины

Сейм Литвы ратифицировал Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в литовском Сейме.

Документ единогласно одобрили 98 депутатов.

Председатель Комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас отметил, что это важное и своевременное решение, которое укрепляет принципы международного права и ценностную позицию Литвы.

"Комиссия, которую планируется создать, станет существенной частью международного механизма компенсации. Она возьмет на себя функции уже действующего Реестра ущерба и начнет рассматривать заявления об ущербе, нанесенном российской агрессией в Украине. Это очень конкретный инструмент, с помощью которого международное сообщество стремится не только осудить агрессию, но и обеспечить, чтобы ответственность не осталась декларативной. Ратифицируя эту конвенцию, мы также подтверждаем солидарность с Украиной. (...) Мы присоединяемся к международной системе, которая стремится к тому, чтобы эти преступления не остались безнаказанными", – подчеркнул Мотузас.

Конвенция определяет полномочия и функции Международной компенсационной комиссии для Украины, её правосубъектность, организационную структуру, порядок рассмотрения заявлений, передачу Реестра убытков в Комиссию и другие вопросы.

Конвенция вступит в силу после её ратификации 25 заинтересованными сторонами.

16 декабря 2025 года в Гааге эту конвенцию от Литвы подписал министр иностранных дел Кястутис Будрис.

Напомним, в начале мая парламент Ирландии ратифицировал Конвенцию о создании компенсационной комиссии для Украины.

Таким образом, Ирландия стала 5-й страной, ратифицировавшей документ о создании комиссии по репарациям для Украины.

Помимо Украины, конвенцию также ратифицировали Эстония, Латвия и Исландия.