У Німеччині невідомі пошкодили кабелі на залізниці, рух перервано

У німецькому місті Ґельзенкірхен невідомі особи пошкодили кабелі вздовж залізничної колії, що спричинило значні перебої в сполученні в Рурському регіоні, зокрема пасажирських перевезеннях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

Мотиви зловмисників незрозумілі, повідомили у Федеральній поліції. Водночас залізнична компанія кваліфікує пошкодження як вандалізм.

Шкода, завдана кабелям, найбільше вплинула на користувачів центрального вокзалу Ґельзенкірхена. За даними залізничної компанії Deutsche Bahn, поїзди далекого сполучення не зупиняються в Реклінггаузені, Ґельзенкірхені та Обергаузені.

На регіональних залізничних лініях RE2, RE3, RE42, RB32, RB46 та S2 діють обмеження та скасування рейсів. На деяких лініях працюють замінні автобусні маршрути.

У Deutsche Bahn рекомендують пасажирам перевірити додаток або онлайн-планувальник подорожей, щоб дізнатися, як вони можуть дістатися до місця призначення, враховуючи перебої.

Поки незрозуміло, як довго триватимуть порушення в роботі залізниці.

