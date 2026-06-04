В Германии из-за кражи элементов контактной сети нарушено движение поездов

В Германии из-за кражи элементов контактной сети серьезно нарушено движение поездов на участке между Ганновером, Вольфсбургом и Берлином.

Об этом сообщили в Deutsche Bahn, передает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По данным железной дороги, неизвестные похитили анкерные крепления на участке в районе остановки Karl-Wiechert-Allee в Ганновере, что привело к повреждению контактной сети.

Федеральная полиция расследует инцидент по подозрению в особо тяжкой краже и опасном вмешательстве в работу железнодорожного транспорта.

Как отмечается, в ночное время у поезда ICE в этом районе оторвался токоприемник, после чего около 200 пассажиров были эвакуированы. По предварительным данным, повреждение охватывает примерно 100 метров контактной сети.

В DB сообщили, что ремонтные бригады работают на месте, а движение поездов планируют возобновить к вечеру. В то же время задержки и отмены рейсов сохраняются.

В апреле в немецком городе Гельзенкирхене неизвестные лица повредили кабель вдоль железнодорожных путей, что вызвало значительные перебои в сообщении в Рурском регионе, в частности в пассажирских перевозках.

В том же месяце в немецком городе Зигбург произошла чрезвычайная ситуация на железнодорожном вокзале, правоохранители проводили многочасовую спецоперацию после инцидента в скоростном поезде.