У Німеччині евакуювали майже 2 сотні людей з потяга після інциденту з вибуховим предметом

У німецькому місті Зігбург ввечері 2 квітня сталася надзвичайна ситуація на залізничному вокзалі, правоохоронці проводили багатогодинну спецоперацію після інциденту у швидкісному поїзді.

Про це пише Bild, передає "Європейська правда".

Як зазначається, потяг прямував до Франкфурта-на-Майні, коли в одному з вагонів стався вибух предмета, схожого на страйкбольну гранату, після чого з’явився дим. Унаслідок інциденту 12 осіб дістали легкі травми, ще одну людину госпіталізували.

Фото: Bild

Внаслідок інциденту з потяга евакуювали приблизно 180 пасажирів.

Як повідомляє поліція, підозрюваний – 20-річний громадянин Німеччини з Аахена – нібито погрожував здійснити напад.

За свідченнями очевидців, один із пасажирів зміг зачинити його в туалеті поїзда до прибуття правоохоронців.

Співробітники Федеральної поліції Німеччини затримали чоловіка. Під час обшуку в нього виявили ніж, маску, а також димові гранати.

Район навколо вокзалу був тимчасово оточений, а пасажирів доправляли до Франкфурта автобусами. Ситуацію повністю стабілізували лише після опівночі.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Слідчі відкрили провадження за підозрою у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та порушенні законів про зброю і вибухові речовини. Розслідування триває.

На початку лютого у Німеччині пасажир без квитка жорстоко побив контролера в одному з потягів Deutsche Bahn, внаслідок чого він помер – це називають першим таким випадком в історії компанії.

Також взимку щонайменше 21 людина загинула в результаті сходження з рейок двох швидкісних поїздів у місті Адамус іспанської провінції Кордова.