У Молдові обкладатимуть податком недорогі посилки з Temu та інших маркетплейсів

З 1 жовтня в Молдові почнуть стягувати 20% ПДВ з покупок до 150 євро на міжнародних онлайн-платформах.

Про це розповів міністр фінансів Адріан Гаврилиця, якого цитує NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив міністр, йдеться "не про введення нового податку, а про скасування чинних пільг".

"У країні діють єдині правила та обов’язковий ПДВ. Він має бути однаковим для всіх і на весь імпорт. Ліміт до €150 не створював проблем, доки не зріс обсяг міжнародної онлайн-торгівлі "e-commerce", – сказав Гаврилиця.

За його словами, уряд планує "уніфікувати застосування ПДВ та вирівняти правила для всіх видів імпорту, включаючи покупки на міжнародних маркетплейсах". Він пояснив, що в деяких сферах "зберігаються пільги та субсидії, проте держава рухається до більш єдиних правил".

Міністр підкреслив, що введення ПДВ не означає автоматичного зростання цін на 20%.

"У продавців є достатньо маржі, щоб включити цей податок у вартість товару", – заявив він.

Гаврилиця додав, що місцеві виробники неодноразово звертали увагу влади на нерівні умови конкуренції. За його словами, бізнес сплачує податки при імпорті товарів, а онлайн-покупки тривалий час залишалися без оподаткування.

"Ми шкодимо своїй економіці, тому що залишаємо діри, які є несправедливими щодо місцевого бізнесу, який створює робочі місця і сплачує податки. Не можна, щоб одні платили, а інші – ні", – зазначив міністр.

Він уточнив, що після введення ПДВ на такі покупки не з’являться додаткові збори чи мита.

В Україні введення ПДВ на недорогі посилки є умовою для отримання фінансування від ЄС на суму 90 млрд євро.

Умови для першого траншу включають подання до Ради законопроєктів щодо ключових податкових заходів, зокрема щодо скасування звільнення від ПДВ для імпортованих посилок низької вартості.

26 травня Верховна Рада не змогла схвалити скасування звільнення від ПДВ для імпортованих посилок низької вартості (до 150 євро).

Читайте також: Умови жорсткі, але не останні. Що ще вимагатиме ЄС від України за 90 млрд євро