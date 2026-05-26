Рада не підтримала податок на посилки, який необхідний для траншу з 90 млрд

У вівторок, 26 травня, Верховна Рада не змогла проголосувати за скасування звільнення від ПДВ для імпортованих посилок низької вартості (до 150 євро).

Про це йдеться в картці законопроєкту, передає "Європейська правда".

Як писала "ЄвроПравда", щоб отримати перший транш бюджетної підтримки з кредиту ЄС на 90 млрд євро, Україна повинна провести реформи, включаючи подання Кабміну оновленого митного кодексу.

Умови для першого траншу включають подання до Ради законопроєктів щодо ключових податкових заходів, зокрема щодо скасування звільнення від ПДВ для імпортованих посилок низької вартості.

Втім, у вівторок, 26 травня, народні депутати не підтримали правки до законопроєкту №12360, які стосувалися оподаткування посилок.

Документ, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, не відправили на повторне друге читання.

Було набрано 222 голосів з 226 мінімально необхідних.

Як повідомляла "Європейська правда", 20 травня Україна та Європейський Союз парафували текст Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги на суму 8,35 млрд євро в рамках 90-мільярдного кредиту ЄС.

Раніше "Європейська правда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має провести низку реформ, які стосуються верховенства права та боротьби з корупцією.

За даними джерел "ЄвроПравди", в основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос" – один з пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії. Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.

