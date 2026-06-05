В Молдове будут облагать налогом недорогие посылки с Temu и других маркетплейсов

С 1 октября в Молдове начнут взимать 20% НДС с покупок до 150 евро на международных онлайн-платформах.

Об этом сообщил министр финансов Адриан Гаврилица, которого цитирует NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Как отметил министр, речь идет "не о введении нового налога, а об отмене действующих льгот".

"В стране действуют единые правила и обязательный НДС. Он должен быть одинаковым для всех и на весь импорт. Лимит до €150 не создавал проблем, пока не вырос объем международной онлайн-торговли "e-commerce", – сказал Гаврилица.

По его словам, правительство планирует "унифицировать применение НДС и выровнять правила для всех видов импорта, включая покупки на международных маркетплейсах". Он пояснил, что в некоторых сферах "сохраняются льготы и субсидии, однако государство движется к более единым правилам".

Министр подчеркнул, что введение НДС не означает автоматического роста цен на 20%.

"У продавцов есть достаточная маржа, чтобы включить этот налог в стоимость товара", – заявил он.

Гаврилица добавил, что местные производители неоднократно обращали внимание властей на неравные условия конкуренции. По его словам, бизнес платит налоги при импорте товаров, а онлайн-покупки долгое время оставались без налогообложения.

"Мы наносим ущерб своей экономике, потому что оставляем лазейки, которые являются несправедливыми по отношению к местному бизнесу, который создает рабочие места и платит налоги. Нельзя, чтобы одни платили, а другие – нет", – отметил министр.

Он уточнил, что после введения НДС на такие покупки не появятся дополнительные сборы или пошлины.

В Украине введение НДС на недорогие посылки является условием для получения финансирования от ЕС в размере 90 млрд евро.

Условия для первого транша включают представление в Раду законопроектов о ключевых налоговых мерах, в частности об отмене освобождения от НДС для импортируемых посылок низкой стоимости.

26 мая Верховная Рада не смогла одобрить отмену освобождения от НДС для импортируемых посылок низкой стоимости (до 150 евро).

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