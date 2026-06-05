Трамп заявив, що Україна "не протрималась би і двох днів" без американської зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "не вижила б" у війні з Росією без американської зброї та обладнання.

Про це він сказав у спілкуванні з журналістами, передає "Європейська правда".

Американський президент вчергове заявив, що Україна отримала "величезну суму грошей", а без обладнання та зброї, наданої США, країна б "не змогла протриматися й одного-двох днів".

"Без нашої зброї та нашого обладнання Україна не вижила б, щоб воювати сьогодні. Знаєте, я маю на увазі, якщо говорити про це питання, ми надали їм обладнання на сотні мільярдів доларів, і найкраще обладнання.І ми виробляємо найкраще обладнання у світі, але без нього вони б не протрималися й одного-двох днів", – заявив глава Білого дому.

Він нагадав про передачу Україні протитанкових ракет, ймовірно, маючи на увазі комплекси Javelin, продаж яких Києву здійснювався під час першої каденції Трампа.

"Пам’ятаєте протитанкові ракети? Пам’ятаєте це, так? Коли танки застрягли в багнюці. А потім вони обійшли їх і бум, бум, бум, бум…Я сказав, що Обама дав простирадла, а Трамп – протитанкові ракети як один з найруйнівніших видів зброї", – заявив президент США.

Нагадаємо, 4 червня Палата представників США вперше від початку другої каденції Трампа проголосувала за законопроєкт про відновлення військової допомоги Україні та запровадження санкцій проти Росії.

Документ вдалось винести на голосування за допомогою спеціальної процедури в обхід комітетів (discharge petition).

Також варто зазначити, що держсекретар США Марко Рубіо анонсував новини щодо виділення Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, які вже були схвалені Конгресом.