Рубіо анонсував новини про $400 млн військової допомоги Україні

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував новини щодо виділення Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, які вже були схвалені Конгресом.

Заяву держсекретаря наводить RFE/RL, повідомляє "Європейська правда".

Сенатор Мітч Макконнелл з Кентуккі наприкінці квітня написав статтю для The Washington Post, в якій звинуватив посадовців Міністерства оборони США у блокуванні постачань Україні затвердженої Конгресом допомоги.

Після цього глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що ці кошти були виділені і перераховані.

Рубіо ж своєю чергою розповів, що наразі пакет "проходить міжвідомчу процедуру узгодження".

"Очікую новин з цього приводу найближчим часом", – додав він.

Йдеться про пакет на суму 400 млн доларів на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.