Палата представників США ухвалила проєкт про нову допомогу Україні

Палата представників США 4 червня проголосувала за законопроєкт The Ukraine Support Act, що передбачає нову військову допомогу Україні та санкції проти Росії.

Про це повідомляє The Hill, інформує "Європейська правда".

Примітно, що проєкт підтримали 18 конгресменів з Республіканської партії і один незалежний член Палати Кевін Кілі. Ільхан Омар була єдиною демократкою, яка проголосувала проти цього проєкту.

Остаточний результат голосування склав 226 голосів "за" і 95 "проти".

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Питання в тому, як?" – сказав ініціатор законопроєкту Грегорі Мікс у Палаті представників.

Він закликав Конгрес підтримати "хоробрих українців, які борються за своє майбутнє, надати їм зброю, необхідну для самооборони, накласти на Кремль санкції за цей аморальний конфлікт і притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини".

Для того, щоб проєкт став законом, необхідно, щоб за нього проголосував контрольований Республіканською партією Сенат.

Однак малоймовірно, що законопроєкт буде розглянуто в Сенаті, де лідер республіканської більшості Джон Тьюн рідко відступає від лінії президента Дональда Трампа.

Як приклад того, наскільки сильно ослабла підтримка республіканцями України, видання зазначає, що кількість членів Республіканської партії, які проголосували в середу, набагато менша, ніж 101 республіканець, який проголосував за додаткову допомогу Україні у квітні 2024 року.

У Палаті представників республіканці, які виступають проти цього заходу, вказали на застарілий текст законодавства і розкритикували його як "партійний законопроєкт", покликаний зробити Україну клином для розколу партії.

Документ вдалось винести на голосування за допомогою спеціальної процедури в обхід комітетів (discharge petition). У середу шість республіканців, незалежний Кілі та демократи забезпечили голоси для цього.

The Ukraine Support Act передбачає надання Україні військових кредитів на суму 8 мільярдів доларів, продовження дії Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні (USAI) до 2027 року та запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Також варто зазначити, що держсекретар США Марко Рубіо анонсував новини щодо виділення Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, які вже були схвалені Конгресом.

Йдеться про пакет на суму 400 млн доларів на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.