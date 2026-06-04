Палата представників США просунула законопроєкт про військову допомогу Україні

Палата представників США 3 червня проголосувала за продовження розгляду законопроєкту The Ukraine Support Act, що передбачає нову військову допомогу Україні та санкції проти Росії.

Про це у себе в Х написав член Палати представників від Республіканської партії Дон Бейкон, повідомляє "Європейська правда".

Варто зазначити, що це стало першим великим заходом на підтримку України у Конгресі після повернення Дональда Трампа на посаду президента.

Члени Палати представників схвалили процедурну пропозицію 218 голосами проти 204, відкривши шлях до остаточного голосування за законопроєкт.

"Палата представників щойно проголосувала 218 голосами проти 204 за винесення на розгляд законопроєкту про надання військової допомоги Україні та введення жорстких санкцій проти Росії", – написав Бейкон.

За його словами, 4 червня очікується голосування за остаточне утвердження розгляду законопроєкту.

"Це наш "момент Черчилля", і ми маємо витримати це випробування", – наголосив конгресмен.

The Ukraine Support Act був поданий конгресменом-демократом Грегорі Міксом. Проєкт передбачає надання Україні військових кредитів на суму 8 мільярдів доларів, продовження дії Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні (USAI) до 2027 року та запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, у квітні конгресмени представили двопартійний законопроєкт, покликаний протидіяти російській війні проти релігійних свобод.

Також варто зазначити, що нещодавно Володимир Зеленський написав лист до президента США Дональда Трампа і конгресменів щодо нестачі у засобах ППО.

Сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що США відреагують на лист президента України.