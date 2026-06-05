Трамп заявил, что Украина "не продержалась бы и двух дней" без американского оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "не выжила бы" в войне с Россией без американского оружия и оборудования.

Об этом он сказал в беседе с журналистами, передает "Европейская правда".

Американский президент в очередной раз заявил, что Украина получила "огромную сумму денег", а без оборудования и оружия, предоставленного США, страна "не смогла бы продержаться и одного-двух дней".

"Без нашего оружия и нашего оборудования Украина не выжила бы, чтобы воевать сегодня. Знаете, я имею в виду, если говорить об этом вопросе, мы предоставили им оборудование на сотни миллиардов долларов, и самое лучшее оборудование. И мы производим лучшее оборудование в мире, но без него они бы не продержались и одного-двух дней", – заявил глава Белого дома.

Он напомнил о передаче Украине противотанковых ракет, вероятно, имея в виду ракетные комплексы Javelin, продажа которых Киеву осуществлялась во время первого срока Трампа.

"Помните противотанковые ракеты? Помните это, да? Когда танки застряли в грязи. А потом они обошли их и бум, бум, бум, бум… Я сказал, что Обама дал простыни, а Трамп – противотанковые ракеты как один из самых разрушительных видов оружия", – заявил президент США.

Напомним, 4 июня Палата представителей США впервые с начала второго срока Трампа проголосовала за законопроект о возобновлении военной помощи Украине и введении санкций против России.

Документ удалось вынести на голосование с помощью специальной процедуры в обход комитетов (discharge petition).

Также стоит отметить, что госсекретарь США Марко Рубио анонсировал новости о выделении Украине 400 миллионов долларов военной помощи, которые уже были одобрены Конгрессом.