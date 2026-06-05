Макрон назвав лист Зеленського Путіну "хорошою ініціативою" та підтримав прямі переговори з РФ

Президент Франції Емманюель Макрон вітає ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо написання листа російському правителю Владіміру Путіну та закликав до прямих переговорів між Україною та Кремлем.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Макрон заявив на полях саміту "ЄС – Західні Балкани", який проходить у Чорногорії 5 червня.

Макрон схвально оцінив лист Зеленського до Путіна і закликав до прямих перемовин з Кремлем.

"Я вважаю, що це хороша ініціатива і добре, що дискусії можуть відновитися", – заявив Макрон, коментуючи відкритий лист президента України.

Він нагадав, що саме європейці "є найбільшими донорами військових зусиль України", і тому вони повинні в певний момент опинитися за столом переговорів щодо мирного плану – "адже йдеться про архітектуру миру та безпеки для європейців, з огляду на географію".

"Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Я буду з вами відвертим. Я вважаю, що саме Україна та Росія сьогодні можуть побудувати як припинення вогню, так і мирний план", – наголосив Емманюель Макрон.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Зеленський написав листа очільнику Кремля Владіміру Путіну, у якому запропонував йому зустрітися.

Наприкінці квітня Зеленський під час візиту в Азербайджан заявив, що Україна готова до чергового раунду мирних перемовин з РФ у тристоронньому форматі і на території Азербайджану.

А головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що Росія нині у недостатньо сильній позиції у війні з Україною, тому її треба підштовхнути за стіл переговорів, і зробити це може, зокрема, Китай.