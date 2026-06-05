Макрон назвал письмо Зеленского Путину "хорошей инициативой" и поддержал прямые переговоры с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует инициативу президента Украины Владимира Зеленского по направлению письма российскому лидеру Владимиру Путину и призвал к прямым переговорам между Украиной и Кремлем.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Макрон заявил в кулуарах саммита "ЕС – Западные Балканы", который проходит в Черногории 5 июня.

Макрон положительно оценил письмо Зеленского Путину и призвал к прямым переговорам с Кремлем.

"Я считаю, что это хорошая инициатива и хорошо, что дискуссии могут возобновиться", – заявил Макрон, комментируя открытое письмо президента Украины.

Он напомнил, что именно европейцы "являются крупнейшими донорами военных усилий Украины", и поэтому они должны в определенный момент оказаться за столом переговоров по мирному плану – "ведь речь идет об архитектуре мира и безопасности для европейцев, учитывая географию".

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем. Я буду с вами откровенен. Я считаю, что именно Украина и Россия сегодня могут выработать как прекращение огня, так и мирный план", – подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Как сообщала "Европейская правда", президент Зеленский написал письмо главе Кремля Владимиру Путину, в котором предложил ему встретиться.

В конце апреля Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что Украина готова к очередному раунду мирных переговоров с РФ в трехстороннем формате и на территории Азербайджана.

А главная дипломатка ЕС Кая Каллас считает, что Россия сейчас находится в недостаточно сильной позиции в войне с Украиной, поэтому ее нужно подтолкнуть за стол переговоров, и сделать это может, в частности, Китай.