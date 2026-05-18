Каллас: Росія – не в найсильнішій позиції, примусити її завершити війну може Китай

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас вважає, що Росія нині у недостатньо сильній позиції у війні з Україною, тому її треба підштовхнути за стіл переговорів, і зробити це може, зокрема, Китай.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, головна дипломатка ЄС заявила у понеділок, 18 травня, перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах з питань розвитку.

Каллас вважає, що Росія сьогодні перебуває в слабких переговорних позиціях щодо завершення війни в Україні.

"Що стосується України, ми бачимо, що мирні переговори зайшли в глухий кут", – підкреслила Каллас.

Вона констатувала, що у переговорному процесі щодо встановлення миру в Україні наразі "нічого не відбувається".

"Водночас ми бачимо, що Росія перебуває не в найсильнішій позиції, і нам потрібно докласти зусиль, щоб вони сіли за стіл переговорів", – заявила головна дипломатка ЄС.

Відповідаючи на питання про можливу роль Китаю в мирних перемовинах, Кая Каллас зауважила, що "Китай, який має тісні стосунки з Росією, відіграє тут роль, що може справді переконати їх зупинити цю війну".

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що зараз Росія слабшає, і тому нині час не для переговорів з нею, а для тиску.

Президент Литви Гітанас Науседа також вважає, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, доки вона не продемонструє готовність припинити повномасштабну війну в Україні.

Нагадаємо, під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі 27-28 травня відбудеться обговорення можливих перемовин Євросоюзу з Росією та вимог, які ЄС має поставити Москві.