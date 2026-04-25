Україна готова до зустрічі з перемовниками РФ і на території Азербайджану

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Азербайджан заявив, що Україна готова до чергового раунду мирних перемовин з РФ у тристоронньому форматі і на території Азербайджану.

Про це глава держави сказав після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, його заяву транслювала пресслужба ОПУ, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, під час зустрічі з Алієвим йшлося також при мирні зусилля для завершення війни в Україні.

"Для України дуже важливо, щоби Росія знайшла в собі сили закінчити цю несправедливу війну. Ми високо цінуємо роль наших партнерів в медіації цього процесу. Ми поділилися з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх перемовин", – сказав глава держави.

Він додав, що переговори у такому форматі вже відбулися у Туреччині та Швейцарії.

"Ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії", – додав Зеленський.

Як відомо, після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого дипломатичний процес з метою завершення російсько-української війни загальмував.

Нещодавно Зеленський визнав, що війна в Ірані відвернула увагу від агресії Росії проти його країни, і є великий ризик того, що зусилля з припинення бойових дій в Україні не можуть поновитися до закінчення конфлікту в Ірані.

На початку квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність провести наступний раунд переговорів щодо завершення російсько-української війни.