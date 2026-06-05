Туск прокоментував вибух морського дрона в Румунії: рух у бік ескалації

Прем’єр Польщі Дональд Туск після вибуху морського дрона у румунському порту Констанца заявив, що ситуація рухається в бік ескалації та посилення напруженості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Туск зазначив, що Польща вже тривалий час попереджала партнерів про те, що з огляду на війну РФ проти України можна очікувати різних подій.

"Ми готові. Я попереджав наших європейських партнерів ще багато тижнів тому, що можна очікувати різних подій (...), іноді навмисних, іноді ні", – так прокоментував інцидент в Румунії Дональд Туск.

Глава уряду зазначив, що для Польщі це не є несподіванкою. Він додав, що "загалом ситуація рухається в бік ескалації та більшої напруженості".

"Ми маємо бути до цього готові, і Польща намагається бути до цього готовою", – підкреслив Туск.

З цього приводу висловився і речник Міністерства закордонних справ Польщі Мачей Вевюр. "Ми маємо усвідомлювати, що такі події будуть траплятися. За нашим кордоном триває війна", – сказав він у коментарі Polsat News.

Речник додав, що в Польщі вже пережили подібне. Він зазначив, що такі події "зачеплять сусідні країни".

"Слід слухати місцеві служби. Це найважливіше. Немає жодної інформації про те, що полякам загрожує небезпека", – зазначив Вевюр.

5 червня стало відомо, що у порту Констанци вибухнув невідомий морський дрон. В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

В Румунії разом з тим заявили про вибухи щонайменше чотирьох морських дронів у Чорному морі.