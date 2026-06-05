В Румунії вибухнув морський дрон, Міноборони припускає, що він український

У румунському порту Констанца 5 червня вибухнув морський дрон, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, передає "Європейська правда".

За даними відомства, морський безпілотник виявили вранці у п’ятницю поблизу штаб-квартири Румунського агентства з рятування життя на морі. Дрон самопідірвався близько 10:30 ранку.

Про походження та тип дрона поки не повідомляється, однак вказано, що морські безпілотники такого типу використовуються під час війни в Україні.

Фото: Digi24

Фото: Digi24

Район, де стався інцидент, ізолювали силами Румунської розвідувальної служби, Берегової охорони та Міністерства оборони. Об'єкт на той час перебував у процесі оцінки та убезпечення.

У Міноборони наголосили, що дрон не належить румунській армії та не брав участі в нещодавніх навчаннях, організованих Міністерством національної оборони в Чорному морі.

Справу розслідує прокуратура при Апеляційному суді Констанци.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у румунському Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.

Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії.

У Міноборони Румунії того ж ранку повідомили, що безпілотник ідентифікували як російський апарат типу "Герань-2".

Днями румунський президент виступив із суперечливою заявою – в інтерв’ю британській компанії BBC Нікушор Дан наголосив, що Росія має змінити тактику обстрілів України так, щоби не зачіпати його країну.

Детальніше читайте у статті "Росія нас тестує". Пояснення з Румунії, чому удар дрона був навмисним і які будуть наслідки.