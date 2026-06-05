Туск прокомментировал взрыв морского дрона в Румынии: движение в сторону эскалации

Премьер Польши Дональд Туск после взрыва морского дрона в румынском порту Констанца заявил, что ситуация движется в сторону эскалации и усиления напряженности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Туск отметил, что Польша уже долгое время предупреждала партнеров о том, что учитывая войну РФ против Украины можно ожидать различных событий.

"Мы готовы. Я предупреждал наших европейских партнеров еще много недель назад, что можно ожидать различных событий (...), иногда преднамеренных, иногда нет", – так прокомментировал инцидент в Румынии Дональд Туск.

Глава правительства отметил, что для Польши это не является неожиданностью. Он добавил, что "в целом ситуация движется в сторону эскалации и большей напряженности".

"Мы должны быть к этому готовы, и Польша пытается быть к этому готовой", – подчеркнул Туск.

По этому поводу высказался и представитель Министерства иностранных дел Польши Мачей Вевюр. "Мы должны осознавать, что такие события будут случаться. За нашей границей идет война", – сказал он в комментарии Polsat News.

Представитель добавил, что в Польше уже пережили подобное. Он отметил, что такие события "затронут соседние страны".

"Следует слушать местные службы. Это самое важное. Нет никакой информации о том, что полякам угрожает опасность", – отметил Вевюр.

5 июня стало известно, что в порту Констанцы взорвался неизвестный морской дрон. В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Военно-морские силы Украины позже сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.

В Румынии вместе с тем заявили о взрывах по меньшей мере четырех морских дронов в Черном море.