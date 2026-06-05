ЗМІ: у Румунії кажуть про вибухи щонайменше чотирьох дронів у Чорному морі

За вибухом морського дрона в п’ятницю в румунському порту Констанца послідував другий вибух поблизу порту, а ще два дрони вибухнули на українській стороні.

Про це повідомили порталу News.ro джерела у рятувальних службах, передає "Європейська правда".

Джерела говорять про вибухи чотирьох дронів, а префект повіту Констанца Адріан Пікоу заявляє, що дронів могло бути і п'ять.

"Наразі вибухнуло чотири дрони – один у порту, один поблизу порту близько 11:00 та два на українській стороні", – повідомили цитовані джерела, не надаючи додаткових подробиць.

Адріан Пікоу повідомив News.ro, що дрон, схожий на той, що вибухнув у Констанці, був підірваний у міжнародних водах, і що "може бути ще три, які загубилися".

Він зазначив, що вибухнув дрон українського походження, але необхідні додаткові перевірки.

5 червня стало відомо, що у порту Констанци вибухнув невідомий морський дрон. В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що його поінформували про вибух морського дрона у порту Констанци, коли він прямував до Чорногорії на саміт ЄС – Західні Балкани.