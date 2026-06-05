Уряд Румунії заявив, що Україна втратила контроль над чотирма морськими дронами

Румунський уряд підтвердив інформацію ЗМІ про чотири морські дрони у Чорному морі, один з яких вибухнув у порту Констанци.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі уряду Румунії, передає "Європейська правда".

Зазначається, що зранку 5 червня після виявлення морського дрона в порту Констанци Міністерство національної оборони Румунії зв’язалося зі своїми українськими колегами, які підтвердили, що втратили контроль над чотирма дронами.

Один з них власне і вибухнув у порту Констанци.

"Решта три дрони підірвалися самостійно – два в морі, а третій – за межами порту. Підтвердження цих подій надійшло як від української сторони, так і з даних, отриманих румунською владою", – йдеться у повідомленні.

"Румунська влада звернулася до українських колег із проханням негайно повідомляти румунську сторону про подібні ситуації, які можуть становити ризик для Румунії", – заявили в уряді.

Раніше румунські ЗМІ повідомили про вибухи чотирьох дронів у Чорному морі, а префект повіту Констанца Адріан Пікою заявляв, що дронів могло бути і п'ять.

Нагадаємо, речник МЗС зазначив, що Військово-морські сили України завчасно попередили румунських партнерів про морський ударний безпілотник, над яким втратили контроль через дію російських засобів РЕБ.