Правительство Румынии заявило, что Украина потеряла контроль над четырьмя морскими дронами

Румынское правительство подтвердило информацию СМИ о четырех морских дронах в Черном море, один из которых взорвался в порту Констанцы.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Румынии, передает "Европейская правда".

Отмечается, что утром 5 июня после обнаружения морского дрона в порту Констанцы Министерство национальной обороны Румынии связалось со своими украинскими коллегами, которые подтвердили, что потеряли контроль над четырьмя дронами.

Один из них, собственно, и взорвался в порту Констанцы.

"Остальные три дрона подорвались самостоятельно – два в море, а третий – за пределами порта. Подтверждение этих событий поступило как от украинской стороны, так и из данных, полученных румынскими властями", – говорится в сообщении.

"Румынские власти обратились к украинским коллегам с просьбой немедленно сообщать румынской стороне о подобных ситуациях, которые могут представлять риск для Румынии", – заявили в правительстве.

Ранее румынские СМИ сообщили о взрывах четырех дронов в Черном море, а префект уезда Констанца Адриан Пикою заявлял, что дронов могло быть и пять.

Напомним, представитель МИД отметил, что Военно-морские силы Украины заблаговременно предупредили румынских партнеров о морском ударном беспилотнике, над которым потеряли контроль из-за действия российских средств РЭБ.