В МЗС України прокоментували інцидент з українським дроном, який вибухнув у порту Румунії

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували інцидент з морським дроном, що вибухнув у румунському порту, після підтвердження ВМС про те, що це український безпілотник, який збився з курсу під впливом РЕБ противника.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар опублікував речник МЗС Георгій Тихий.

Речник зазначив, що Військово-морські сили України завчасно попередили румунських партнерів про морський ударний безпілотник, над яким втратили контроль через дію російських засобів РЕБ.

On the incident in the port of Constanța, Romania: Ukraine’s Navy @UA_NAVY informed the Romanian side in a timely manner of a naval drone that had lost control because of Russian jamming.



Both states’ relevant authorities have been in close touch since then, took control of the… https://t.co/FWQa32bXCj – Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Він зазначив, що відтоді відповідні органи обох країн підтримували тісний зв’язок, ситуацію взяли під контроль і це дозволило запобігти шкоді для цивільного населення.

"Цей інцидент вчергове демонструє, що триваюча повномасштабна агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону. Ефективна координація є ключовим елементом для того, щоб пом’якшити ці наслідки для сусідніх країн", – зазначив Георгій Тихий.

Нагадаємо, вранці 5 червня людей з порту Констанци у Румунії евакуювали після вибуху там морського безпілотника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

У зв’язку з інцидентом з пляжів румунського узбережжя евакуювали понад 1 100 осіб.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у румунському Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.

Це найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії.

Детальніше читайте у статті "Росія нас тестує". Пояснення з Румунії, чому удар дрона був навмисним і які будуть наслідки.