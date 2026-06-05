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В МЗС України прокоментували інцидент з українським дроном, який вибухнув у порту Румунії

Новини — П'ятниця, 5 червня 2026, 15:22 — Марія Ємець

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували інцидент з морським дроном, що вибухнув у румунському порту, після підтвердження ВМС про те, що це український безпілотник, який збився з курсу під впливом РЕБ противника.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар опублікував речник МЗС Георгій Тихий. 

Речник зазначив, що Військово-морські сили України завчасно попередили румунських партнерів про морський ударний безпілотник, над яким втратили контроль через дію російських засобів РЕБ. 

Він зазначив, що відтоді відповідні органи обох країн підтримували тісний зв’язок, ситуацію взяли під контроль і це дозволило запобігти шкоді для цивільного населення. 

"Цей інцидент вчергове демонструє, що триваюча повномасштабна агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону. Ефективна координація є ключовим елементом для того, щоб пом’якшити ці наслідки для сусідніх країн", – зазначив Георгій Тихий. 

Нагадаємо, вранці 5 червня людей з порту Констанци у Румунії евакуювали після вибуху там морського безпілотника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

У зв’язку з інцидентом з пляжів румунського узбережжя евакуювали понад 1 100 осіб. 

Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у румунському Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців. 

Це найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії. 

Детальніше читайте у статті "Росія нас тестує". Пояснення з Румунії, чому удар дрона був навмисним і які будуть наслідки.

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Румунія МЗС
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