Туск про скандал з "Героями УПА": Україна сама призвела до проблеми, тож хай шукає рішення

Прем'єр Польщі Дональд Туск поклав на українську сторону відповідальність за вирішення напруженості у польсько-українських відносинах на тлі скандалу після рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.

Про це Туск сказав, повертаючись із Тивату в Чорногорії, де він взяв участь у саміті ЄС-Західні Балкани, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Польський прем’єр охарактеризував ситуацію як "абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій".

"Українська сторона сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення. Наразі тривають переговори моїх людей з главою офісу президента Зеленського паном Будановим (...). Наразі вся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось залагодити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій", – сказав Туск.

Заява прем'єр-міністра є наслідком того, що Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ, що викликало хвилю обурення в Польщі. Президент Кароль Навроцький вже оголосив, що за це рішення хоче позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Цю найстарішу та найвищу державну нагороду Республіки Польща Зеленському вручив президент Анджей Дуда.

"Після цього нещасного випадку, яким стало рішення, оголошене президентом Зеленським, я цілком зрозумів реакцію президента Навроцького. Я, можливо, відреагував би інакше", – сказав прем'єр на борту літака.

"Кожен має свою національну чутливість, і я розумію, що українці вшановуватимуть пам’ять тих, хто боровся проти радянського загарбника, але я не зрозумів би, якби вони водночас хотіли вшановувати тих, хто вбивав поляків – найближчих союзників (...). Підтримка та допомога Польщі та інших європейських держав, але особливо Польщі, для України – це те, на що нашим сусідам слід дуже зважати. Можливо, ці аргументи дійдуть до Києва. Якщо ні, то це означатиме, що не емпатія, а жорсткий бізнес визначатиме наші відносини", – продовжив Дональд Туск.

У контексті можливого вступу України до Європейського Союзу прем'єр-міністр зазначив, що "Польща та ЄС дотримуються позиції, що кожен, хто хоче приєднатися до європейської спільноти, повинен відповідати необхідним критеріям".

Зазначимо, що заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький в п'ятницю зустрівся з главою Офісу президента України Кирилом Будановим, розмова головним чином стосувалась скандалу довкола найменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням переглянути своє рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.