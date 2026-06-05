В МЗС Польщі розповіли Буданову про біль і обурення через підрозділ "Героїв УПА"

Заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький зустрівся з главою Офісу президента України Кирилом Будановим, розмова головним чином стосувалась скандалу довкола найменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Польщі, передає "Європейська правда".

Питання про це найменування та українські пропозиції щодо вирішення цієї ситуації були головними темами переговорів, зазначили у відомстві. Там додали також, що зустріч відбулася на прохання української сторони.

"Босацький виклав позицію Польщі, наголосивши, що рішення президента України викликало біль та обурення у польському суспільстві, яке підтримує Україну, що захищається, від початку російської агресії", – йдеться у повідомленні.

Заступник глави МЗС Польщі зазначив, що взаємні відносини мають будуватися на основі історичної правди, поваги до жертв та діалогу.

Як додали у польському відомстві, важливим пунктом порядку денного зустрічі було також підбиття підсумків поточних військових дій та ситуації на лінії фронту в контексті подальших дипломатичних сценаріїв та умов мирних переговорів.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням переглянути своє рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА, яке викликало суперечки в Польщі, наголосивши на неприйнятності героїзації УПА для поляків.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення Володимира Зеленського найвищої нагороди країни – ордена Білого орла – через його рішення присвоїти підрозділу ССО найменування Героїв УПА.

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що загострення відносин між Україною та Польщею не приносить користі ані українцям, ані полякам.

Детальніше читайте у статті Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт.