Туск о скандале с "Героями УПА": Украина сама создала эту проблему, поэтому пусть и ищет решение

Премьер-министр Польши Дональд Туск возложил на украинскую сторону ответственность за урегулирование напряженности в польско-украинских отношениях на фоне скандала, разразившегося после решения о присвоении подразделению ССО имени Героев УПА.

Об этом он сказал, возвращаясь из Тивата в Черногории, где принял участие в саммите ЕС-Западные Балканы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Польский премьер охарактеризовал ситуацию как "абсолютно ненужный конфликт исторических интерпретаций".

"Украинская сторона сама привела к этой проблеме, так что пусть теперь ищет решение. Сейчас продолжаются переговоры моих людей с главой офиса президента Зеленского господином Будановым (...). Сейчас вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы как-то уладить этот абсолютно ненужный конфликт исторических интерпретаций", – сказал Туск.

Заявление премьер-министра является следствием того, что Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ, что вызвало волну возмущения в Польше. Президент Кароль Навроцкий уже объявил, что за это решение хочет лишить Зеленского ордена Белого Орла. Эту старейшую и высшую государственную награду Республики Польша Зеленскому вручил президент Анджей Дуда.

"После этого несчастного случая, которым стало решение, объявленное президентом Зеленским, я полностью понял реакцию президента Навроцкого. Я, возможно, отреагировал бы иначе", – сказал премьер на борту самолета.

"У каждого есть своя национальная чувствительность, и я понимаю, что украинцы будут чтить память тех, кто боролся против советского захватчика, но я не понял бы, если бы они в то же время хотели чтить тех, кто убивал поляков – ближайших союзников (...). Поддержка и помощь Польши и других европейских государств, но особенно Польши, для Украины – это то, на что нашим соседям следует очень обращать внимание. Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а жесткий бизнес будет определять наши отношения", – продолжил Дональд Туск.

В контексте возможного вступления Украины в Европейский Союз премьер-министр отметил, что "Польша и ЕС придерживаются позиции, что каждый, кто хочет присоединиться к европейскому сообществу, должен соответствовать необходимым критериям".

Отметим, что заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий в пятницу встретился с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым, разговор главным образом касался скандала вокруг наименования подразделения ССО в честь Героев УПА.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть свое решение о присвоении подразделению ССО имени Героев УПА.