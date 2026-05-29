Навроцький хоче забрати орден у Зеленського через присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА

Польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Про це, як пише "Європейська правда", Навроцький заявив у п’ятницю, його цитує Onet.

5 квітня 2023 року тогочасний президент Польщі Анджей Дуда в рамках візиту Зеленського до Варшави нагородив його орденом Білого Орла – найвищою відзнакою країни. Тепер Кароль Навроцький хоче позбавити українського президента цієї нагороди.

"8 червня відбудеться засідання капітулу ордена Білого Орла. Я запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення ордена президента України Володимира Зеленського", – заявив Навроцький.

Він додав, що президент України, присвоївши українському підрозділу найменування на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді чудовий матеріал і чимало підживлення".

"Я дуже критично оцінюю це рішення", – сказав Кароль Навроцький.

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

В указі президента сказано, що це зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська та зважаючи на зразкове виконання підрозділом покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Це рішення викликало обурення МЗС Польщі. У четвер відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром, якому висловили протест та пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Як повідомляла "ЄП", ставлення поляків до України та українців погіршується останнім часом.