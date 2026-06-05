Міністр оборони Польщі звернувся до України через скандал з підрозділом "Героїв УПА"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш записав відеозвернення до українців та української влади із закликом переглянути рішення про присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА".

Своє звернення він опублікував в мережі X, передає "Європейська правда".

Міністр оборони звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням переглянути своє рішення, яке викликало суперечки в Польщі, наголосивши на неприйнятності героїзації УПА для поляків.

"У 1943–1945 роках на Волині та у Східній Малопольщі було вбито десятки тисяч поляків. Жінки, діти, люди похилого віку. Вбивали цілі родини та села…Цей біль не можна скасувати. Геноцид залишається геноцидом. Пам'ять про жертв не може бути предметом політичного компромісу", – заявив польський посадовець.

Він додав, що Польща активно надає гуманітарну, військову, логістичну та політичну допомогу Україні з початку російського вторгнення, тому "дружба та добрі стосунки між нашими народами вимагають правди".

"Тому я звертаюся до української влади з проханням переглянути це рішення та знайти спосіб вшанування сучасних українських солдатів, який не зашкодить пам’яті польських жертв", – сказав він.

Він також заявив, що скасування цього рішення буде не приниженням України, а "жестом зрілості, відповідальності та поваги" з боку Києва.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення Володимира Зеленського найвищої нагороди країни – ордена Білого орла – через його рішення присвоїти підрозділу ССО найменування "Героїв УПА".

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що загострення відносин між Україною та Польщею не приносить користі ані українцям, ані полякам.

Детальніше читайте у статті Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт