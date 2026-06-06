Регіон на півдні Франції "заманює" туристів бонусами на пальне

У Верхніх Піренеях на півдні Франції вирішили пропонувати бонуси на пальне для першої сотні туристів, які приїдуть до них на відпочинок влітку – сподіваючись таким чином підвищити інтерес.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У туристичному агентстві Долин Гаварні у Верхніх Піренеях, регіоні на крайньому півдні Франції під кордоном з Іспанією, анонсували бонуси на пальне – ваучер на 50 євро – для перших 100 відпочивальників.

Щоб претендувати на бонус, потрібно забронювати проживання на щонайменш дві доби в одному з партнерських закладів на дати між 1 червня і 31 липня. Водночас виключили період велозмагань Tour de France 7-11 липня, оскільки за присутність клієнтів у ці дні не турбуються.

Ідея ініціативи зародилася після великодніх вихідних, коли людей приїхало значно менше, ніж розраховували. Травень також не позначився значним інтересом до бронювань. Місцеві представники туристичного бізнесу припускають, що ключова причина – зростання цін на все, особливо на пальне, та зниження купівельної спроможності.

Нагадаємо, представники туристичної галузі на сході Латвії скаржаться на відтік туристів на тлі інцидентів із "заблукалими" дронами.

Тим часом у Польщі відродили скандальний автобусний маршрут №666 до польського приморського курорту Гель, відомий як "Дорога до Геля" (Highway to Hel, що співзвучно з назвою хіта рок-гурту AC/DC Highway to Hell).