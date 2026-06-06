Регион на юге Франции "заманивает" туристов бонусами на бензин

В Верхних Пиренеях на юге Франции решили предлагать бонусы на топливо для первой сотни туристов, которые приедут к ним на отдых летом – надеясь таким образом повысить интерес.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В туристическом агентстве Долин Гаварни в Верхних Пиренеях, регионе на крайнем юге Франции под границей с Испанией, анонсировали бонусы на топливо – ваучер на 50 евро – для первых 100 отдыхающих.

Чтобы претендовать на бонус, нужно забронировать проживание на минимум двое суток в одном из партнерских заведений на даты между 1 июня и 31 июля. При этом исключили период велосоревнований Tour de France 7-11 июля, поскольку за присутствие клиентов в эти дни не беспокоятся.

Идея инициативы зародилась после пасхальных выходных, когда людей приехало значительно меньше, чем рассчитывали. Май также не обозначился значительным интересом к бронированиям.

Местные представители туристического бизнеса предполагают, что ключевая причина – рост цен на все, особенно на топливо, и снижение покупательной способности.

Напомним, представители туристической отрасли на востоке Латвии жалуются на отток туристов на фоне инцидентов с "заблудившимися" дронами.

Тем временем в Польше возродили скандальный автобусный маршрут №666 до польского приморского курорта Гель, известный как "Дорога к Гелю" (Highway to Hel, что созвучно с названием хита рок-группы AC/DC Highway to Hell).